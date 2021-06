Pedullà – Hakimi, PSG e Inter trattano sui bonus: chiusura vicina, i dettagli

Secondo Alfredo Pedullà, Inter e PSG sono vicine all'accordo per il trasferimento di Hakimi a Parigi: le ultime

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia Calciomercato, l'Inter non ha necessità di chiudere l'operazione Hakimi con il PSG entro il 30 giugno ma in 48 ore l'affare può andare in porto. L'obiettivo dell'Inter è di chiudere l'affare per avvicinarsi alla soglia stabilita da Zhang. Al momento, prima della fumata bianca manca davvero poco: secondo Pedullà, si parla di 2/3 mln di euro di bonus semplici da raggiungere per una cifra superiore o pari a 70 mln di euro. La novità è anche Hakimi ha scelto il PSG e il Chelsea non è più una opzione.