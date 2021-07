Inter, Le Parisien: “Hakimi-Psg, ci siamo: visite fissate ad inizio settimana”

Secondo il quotidiano francese, il club parigino ha fissato le visite mediche di Hakimi, che firmerà un contratto quinquennale

Achraf Hakimi è pronto a salutare una volta per tutte l'Inter. La trattativa tra i nerazzurri e il Paris Saint-Germain è infatti alle battute finali e il calciatore è ormai già virtualmente un nuovo esterno dei parigini. L'ennesima conferma arriva da Le Parisien, che spiega come il Psg abbia fissato le visite mediche del classe '98 ad inizio di questa settimana: dopo averle passate, il giocatore firmerà il contratto che lo legherà ai parigini per cinque anni. E' ormai tutto fatto per l'addio di Achraf Hakimi all'Inter: nelle casse nerazzurre entreranno circa 70 milioni di euro per la cessione di uno dei migliori, se non il migliore, esterni destri al mondo.