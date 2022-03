In Francia – Hakimi già stufo del Psg? Rapporto difficile con alcuni compagni e…

L'ex nerazzurro non è contento della situazione che sta vivendo al Psg

La cocente eliminazione in Champions e la sconfitta col Monaco, ha lasciato strascichi pesanti all'interno del Paris Saint-Germain. Come riporta RMC Sport, l'atmosfera nello spogliatoio non è delle migliori. Tanti i giocatori scontenti, anche tra i nuovi arrivati serpeggia il malumore per alcuni episodi che si sono verificati nel corso della stagione. Achraf Hakimi, arrivato la scorsa estate dall'Inter, è uno dei più scontenti della situazione che sta vivendo.