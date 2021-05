Hakimi: “Tutti a vedere l’Atalanta. Real? Ha avuto la sua chance. I rigori? Li tirerei”

Achraf Hakimi è intervenuto stasera al Chiringuito Tv per commentare lo scudetto appena vinto con l'Inter. Le sue parole, raccolte da Fcinter1908

"Oggi avevamo il giorno libero, eravamo tutti con le famiglie. E io stavo vedendo Sassuolo-Atalanta perché parliamo di un titolo molto importante per me. Stavamo tutti aspettando il risultato dell'Atalanta. La mia stagione? Direi che è stata molto positiva come prima stagione in Italia"

"Se c'è un bonus a favore del Real visto che sono campione? Non ne ho la minima idea, non so nulla dei contratti tra i club. Se mi ha chiamato qualcuno dal Real? No, per ora no. Tornare al Real? Il Real ha avuto l'occasione di riportarmi a Madrid a suo tempo. La gente ha detto che non volevo giocarmi il posto e non è la verità. Madrid era casa mia, mi sarebbe piaciuto tornare ma hanno deciso diversamente. Certo che mi sarei giocato il posto, mi sentivo all'altezza. Se è stato Zidane? Non lo so, c'era anche la pandemia e non so cosa sia successo. C'era anche la pandemia con le questioni economiche e sono dovuto andare via"