Handanovic: “Fiducia nell’Inter, cambiato il nostro modo di giocare. Champions, girone equilibrato”

Intervistato da Sportmediaset, il portiere dell’Inter Samir Handanovic ha parlato del derby perso e degli obiettivi della squadra nerazzurra in Europa:

C’è delusione per il derby?

“Delusione sicuramente c’è stata, ma bisogna ripartire, non c’è tanto tempo e comunque la partita col Milan è stata giocata bene. Abbiamo avuto tante occasioni, ma non abbiamo concretizzato quanto creato. Non vedo grossa preoccupazione, bisogna andare avanti e già mercoledì deve essere un’altra storia”.

Pensavi in un inizio migliore?

“È calcio, ogni squadra e ogni giocatore spera sempre nel punteggio massimo. A volte gli episodi ti vanno a favore e contro. Ho fiducia in questa squadra, è cambiato il nostro modo di giocare. Creiamo tanto, quando miglioreremo sotto porta e saremo più cattivi, penso che le cose possano solo migliorare”.

8 gol in 4 partite. Cosa bisogna fare per trovare più equilibrio?

“Siamo offensivi e quando cerchi di creare rischi dietro. Solo con errori e partite puoi vedere cosa sbagli e correggere. Poi dipende da chi affronti e come lo affronti, ma non sono preoccupato perché giochiamo bene e creiamo tanto. Miglioreremo, quando non prenderemo più gol sarò il più contento”.

Col Borussia già spareggio?

“Girone molto equilibrato, fino alla fine. Borussia squadra esperta, da tre anni con lo stesso allenatore, si muovono tanto e davanti hanno qualità. Dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare noi”.

Obiettivo passare il girone e vincere un trofeo anche dal tuo punto di vista personale?

“Sì, l’obiettivo è quello e lottare per vincere qualcosa”.