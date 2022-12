Inter, Handanovic non ha ancora deciso se rinnovare: un fattore sarà decisivo

Dopo aver perso il posto da titolare e con il contratto in scadenza a giugno, Samir Handanovic sta ora riflettendo sul suo futuro: il capitano dell'Inter non ha ancora deciso se rinnovare, e la sua scelta influirà molto sulle strategie dei nerazzurri per quanto riguarda la porta. Secondo Tuttosport, il fattore decisivo sarà uno: "Risulta difficile pensare che i profili individuati siano semplicemente possibili sostituti di Samir Handanovic il quale ha il contratto in scadenza a giugno e valuterà se giocare un ultima stagione da secondo prima di dedicarsi alla carriera da allenatore: molto dipenderà dalle motivazioni nel fare il vice in servizio permanente".