Handanovic out per infortunio nella gara cruciale col Bologna. Ecco la diagnosi

Il portiere nerazzurro salta la sfida contro i rossoblù e al suo posto dovrà giocare, all'esordio stagionale, Radu

Samir Handanovic non ci sarà nella gara contro il Bologna. Sarà Radu a giocare dal primo minuto nella gara contro il Dall'Ara, una bella responsabilità per il secondo portiere nerazzurro in una partita cruciale per la classifica. L'Inter spera sia all'altezza dell'occasione perché dovrà sostituire il capitano che ha giocato fin qui tutte le gare della stagione.