Inter, Handanovic vuole ancora l’Inter: “E i dirigenti gli hanno comunicato che…”

SportMediaset fa il punto sul futuro di Samir Handanovic, il cui contratto con l'Inter è in scadenza il 30 giugno 2022

L'acquisto di Andrè Onana da parte dell'Inter è ormai certo, ma, contrariamente a quanto si poteva pensare, non lo è affatto l'addio di Samir Handanovic. Il capitano nerazzurro ha dimostrato contro l'Atalanta ancora una volta di essere un portiere affidabile e in grado di compiere ancora grandissime parate. E da qui nasce la sua voglia di non cedere facilmente il posto e di restare a giocarselo anche la prossima stagione: "Nelle sue recenti parole si coglie una certa convinzione di voler rimanere a Milano. Marotta e Ausilio gli hanno già comunicato che inizieranno a parlare del suo futuro a febbraio, con un'offerta per rimanere con ingaggio dimezzato e senza più la certezza del ruolo da titolare. Poi starà a lui prendere una decisione", riporta SportMediaset.