Handanovic: “Oggi abbiamo fatto tutto noi, non c’è tempo per piangere. Da capire perché…”

Le parole del Capitano nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Samir Handanovic ha analizzato la sconfitta contro il Milan ai microfoni di Inter TV: "Oggi abbiamo fatto tutto noi. Avevamo la partita in mano, abbiamo giocato bene e li abbiamo tenuti là. Purtroppo abbiamo perso qualche palla di troppo e siamo stati puniti. Bisogna andare avanti e pensare alla prossima partita. Non c'è tempo per piangere. Ultimi 15 minuti da cancellare, tante cose buone però: nel primo tempo potevamo raddoppiare. Abbiamo aspettato a fare ripartenze nel secondo tempo e abbiamo perso qualche palla di troppo. Siamo stati puniti. Abbiamo corso, siamo stati come la solita Inter: siamo stati bene in campo, purtroppo non negli ultimi 15 minuti. La squadra ha avuto forza, coraggio. Ci sono tante partite, bisogna vedere gli errori e capire perché abbiamo gestito così gli ultimi 15 minuti. A volte rischi e non sei punito, oggi abbiamo rischiato e siamo stati puniti".