Handanovic, ecco l’offerta dell’Inter per il rinnovo. “Samir non ha ancora risposto”

In casa Inter, al termine del campionato potrebbero salutare in tanti. Anche il capitano, Samir Handanovic, che è in scadenza e non si è ancora trovato un accordo. "L’Inter gli ha proposto un accordo annuale con decurtazione del 30% rispetto ai 3,4 milioni che percepisce attualmente. Al di là dell'ingaggio di Onana, il numero uno nerazzurro è rimasto piuttosto freddo davanti all'offerta. Si consumerà l’addio? Domenica sarà la sua ultima partita e quindi ci sarà il commiato da San Siro? E’ ancora presto per dirlo, ma è un’eventualità che non può essere esclusa. A bocce ferme ci sarà un nuovo incontro con i suoi rappresentanti. Fermo restando che in viale Liberazione continuano ad avere fiducia per una fumata bianca", spiega il Corriere dello Sport.