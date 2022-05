Handanovic, futuro deciso in un mese. “Onana? Inzaghi ieri in conferenza…”

Il rinnovo di contratto di Samir Handanovic è un tema molto importante. Con l'arrivo di Onana, ci sarà una nuova gerarchia

Tra presente e futuro. Samir Handanovic è in dubbio per la sfida contro l'Udinese ma nelle prossime settimane sarà affrontato anche il tema rinnovo di contratto. Lo sloveno è in scadenza ma l'Inter ha già chiuso per Onana. E c'è un passaggio della conferenza stampa di Inzaghi pre Bologna-Inter che, secondo Tuttosport, può essere indicativa in vista della prossima stagione:

"«Radu si è sempre allenato nel migliore dei modi, è un ottimo professionista e un ottimo ragazzo. Io però non sono per l’alternanza fra portieri, la gerarchia deve essere chiara - ha evidenziato con decisione Inzaghi -. Handanovic ha fatto un'ottima stagione, Radu mi ha sempre dato fiducia, ma non ho pensato fosse necessario fargli fare delle gare in più». Precisazione che potrebbe avere risvolti non secondari fra un mese, quando verrà deciso il futuro di Handanovic, in scadenza: il capitano vorrebbe rimanere, ma anche avere la possibilità di giocarsi il posto con Onana, scelto come titolare per il futuro. Queste frasi di Inzaghi cambieranno le prospettive?".