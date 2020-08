Inter, Handanovic: “Getafe come il primo Atletico di Simeone. Vogliamo qualcosa in più”

Samir Handanovic, portiere e capitano nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia della gara col Getafe: “Arriviamo in un momento positivo, la squadra sta bene fisicamente e psicologicamente: loro sono riposati, hanno avuto 12-13 giorni per prepararla. Loro sono la sorpresa da due anni in Liga, assomigliano al primo Atletico di Simeone: sono una squadra scorbutica che sa dove arrivare. Non sarà semplice, bisogna prepararsi bene e fare le nostre cose come sappiamo. L’eliminazione diretta? E’ teoria, poi c’è la pratica: nel calcio ci sono varianti, ultimamente stiamo giocando senza pubblico e tutte le due squadre sono abituate, partiamo tutti con le stesse possibilità. Io portiere meno battuto? E’ un premio di squadra, va a tutti quanti perché il portiere dipende tanto da chi ci sta davanti. Va a tutta la squadra, un premio buono, ma vogliamo qualcosa in più”.