Handanovic: “Domani importante per tutto il mondo Inter. Futuro? Non dico niente”

Le parole del capitano nerazzurro: "Abbiamo giocato tre volte con la Juve e tutte le volte equilibrate: bisogna stare attenti"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della finale di Coppa Italia, Samir Handanovic , portiere dell'Inter, ha parlato così della gara: "Domani è importantissima come lo era la Supercoppa: è importante per tutto il mondo Inter, si gioca per un titolo. I bilanci li fate voi, per noi giocatori cambia sempre vincere o perdere: le partite con la Juve non sono mai banali e come tutte le altre.

Abbiamo giocato tre volte con loro e tutte le volte equilibrate: bisogna stare attenti e concentrati e fare quello per cui ci siamo preparati. Le critiche? Non voglio parlare, pensiamo alla Coppa Italia e non a queste cose. La mia esperienza qui era diversa, bisogna essere coerenti: quando si parla di titoli è sempre importante, non solo per me ma per tutti. Quando arrivi in finale manca solo una partita, non è facile ma il percorso è stato fatto. Il futuro? Non dico niente, il futuro è domani".