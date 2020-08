Handanovic: “Col Leverkusen gara aperta. L’Inter deve farsi trovare pronta”

Gara da dentro o fuori in Europa League. L’Inter di Antonio Conte affronta il Bayer Leverkusen ai quarti e prima della sfida che si giocherà in Germania, ai microfoni di Skysport ha detto la sua il capitano dell’Inter, Samir Handanovic:

«Non solo per me che sono il capitano ma per tutta l’Inter sarebbe bellissimo vincere. Ma è facile parlare. Pensiamo solo a quella di stasera e poi vedremo. In ogni partita può succedere di tutto, si pensa sia facile ma tutte le squadre sono ottime quelle che sono rimaste e sarà una gara difficile. Il Bayer Leverkusen è una squadra di qualità, velocità ma anche di gioventù. Nel campionato tedesco hanno messo in difficoltà tante squadre. Giocano per fare un gol in più, sarà una gara aperta, ci dobbiamo far trovare pronti per affrontarla in maniera diversa rispetto alle ultime partite, ecco».

(Fonte: Skysport)