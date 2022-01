Handanovic-Inter, prove di rinnovo. Il portiere è pronto ad accettare questa soluzione

Lo sloveno, il cui contratto scade nel 2022, è pronto ad accettare la soluzione proposta dal club nerazzurro

Contro l'Atalanta ha salvato il risultato in più di un'occasione. Samir Handanovic è stato uno dei grandi protagonisti della gara del Gewiss Stadium dove l'Inter è uscita con un punto e il merito va anche allo sloveno. Grande protagonista, certo, ma a 38 anni la società nerazzurra si è mossa in anticipo per trovare un sostituto a partire dalla prossima stagione e l'ha individuato in André Onana.

Ma, come sottolinea la Repubblica, Beppe Marotta, Simone Inzaghi e i loro staff non immaginano una successione traumatica. "Lavorano anzi a un passaggio di testimone graduale. Dal canto suo Handanovic si sente in forma - è in forma - e vuole giocare. Di fare il panchinaro a tempo pieno non ne vuole sapere. Il suo procuratore ha fatto alcuni sondaggi con squadre italiane e non, fra cui la Lazio. Ma capitan Samir per restare all'Inter sarebbe probabilmente pronto ad accettare per una stagione una soluzione simile a quella di Buffon alla Juventus nella scorsa stagione, impiegato in alternanza a Szczesny anche in gare importanti. È a partire da un impianto simile che l'Inter si prepara a proporre ad Handanovic, il cui contratto scadrà il prossimo giugno, di continuare insieme ancora per un anno".