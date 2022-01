Handanovic non vuole fermarsi, l’Inter non vuole perderlo: Onana fattore decisivo

Il contratto del capitano nerazzurro scade a giugno: riflessioni in corso sul suo futuro, appuntamento a fine stagione

La super prestazione sfoderata contro l'Atalanta ha ricordato una volta di più chi è Samir Handanovic: un portiere che, quando in giornata di grazia, porta punti da solo, uno dei migliori del suo ruolo in Italia e non solo. Qualche errore di troppo e l'età avanzata (38 anni a luglio) non giocano di sicuro a suo favore, ma il capitano dell'Inter non ha alcuna intenzione di fermarsi: in scadenza di contratto a giugno, lo sloveno attende fine stagione per capire quale potrà essere il suo ruolo, considerato l'arrivo a Milano di André Onana. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione: "Logico, dunque, che Handanovic non voglia fermarsi sul più bello. Nel mirino c'è lo scudetto bis, conc conseguente seconda stella. Anche la Coppa Italia, però, può trasformarsi in un'altra occasione per sollevare un trofeo da capitano".