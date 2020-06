SM – Inter-Handanovic, il rinnovo è pura formalità. E Marotta ha già individuato l’erede

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il rinnovo di Samir Handanovic fino al 2022 con l’Inter è solo pura formalità: si tratta di un premio per la costanza del portiere sloveno, leader silenzioso prima di diventare capitano della squadra. Samir resterà all’Inter almeno fino a 38 anni ma intanto il suo erede è già designato: si tratta di Juan Musso, in forza all’Udinese e blindato da una clausola di 35 mln di euro. In Argentina, però, sono sicuri che Musso vada all’Inter, a tal punto che i bianconeri hanno già bloccato il portiere Rossi del Boca Juniors. Marotta sa che per puntare e prendere Musso occorre investire, vista la concorrenza. Ma con un Handanovic così, c’è il rischio che un eventuale secondo portiere possa trovare poco spazio, almeno inizialmente.