Handanovic tra rinnovo e ruolo di capitano. All’Inter gradirebbero qualche…

Fin qui non è stata una stagione semplice per Samir Handanovic. Spesso il portiere è finito sul banco degli imputati per la sua scarsa reattività. Ad essere sotto esame, soprattutto in questo momento difficile, è la fascia da capitano. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Samir interpreta il ruolo di capitano in maniera diversa da tanti altri colleghi. "È silente, austero, serissimo, ma poco comunicativo. Questo carattere è perfetto quando le vittorie arrivano copiose, come a fine 2021, ma è meno efficace quando servirebbe una scossa rumorosa per tutta la compagnia".