Inter, via libera per Handanovic. Controllo positivo, ma per la Juve manca un verdetto

Ieri a difendere la porta dell’Inter c’era ancora Padelli, ma Handanovic potrebbe presto rientrare e riprendersi il suo posto e la sua fascia da capitano.

Come rivela La Gazzetta dello Sport “Il via libera è arrivato. Oggi Samir Handanovic tornerà finalmente a parare, un mese dopo l’infortunio e la conseguente infrazione alla mano sinistra. Il controllo a cui il portiere si è sottoposto ieri ha dato esito positivo, lo staff medico ha di fatto completato il suo lavoro riconsegnando lo sloveno ad Antonio Conte. Tra l’allenamento di oggi e la certezza totale del rientro a Torino, in mezzo ci sono solo le…sensazioni del capitano, ovvero la risposta dello stesso alle sollecitazioni della mano infortunata. Se tutto andrà come previsto, Handanovic tornerà a difendere i pali nella partita più importante. Conteranno, evidentemente, le sue sensazioni, l’aspetto psicologico in questi casi è decisivo. Sulla disponibilità nessun dubbio, se è vero che il portiere avrebbe voluto giocare anche il derby col Milan, la settimana dopo il k.o. alla vigilia di Udine. Handanovic sarà l’unico degli infortunati a rientrare. Nulla da fare per Gagliardini e Sensi, per loro Conte deve ancora pazientare“.