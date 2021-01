Sport – Caso Hazard, circolano voci su un’offerta dell’Inter. Lui ha due opzioni

Il giornale spagnolo Sport parla di Hazard. O meglio, parla di caso Hazard, sottolineando che da quando è arrivato nel 2019, dopo un anno e mezzo è diventato un problema per Zidane. Intanto perché ha avuto una serie di infortuni che lo hanno messo ko, perché ha segnato solo tre gol e fornito sette assist, perché le sue qualità sono evidenti ma i suoi numeri sono al di sotto delle aspettative. A questi infortuni poi bisogna aggiungere un problema sul suo stato di forma. “Si parla di indisciplina da parte sua non perché esca la sera ma perché ha problemi con il cibo e lui stesso non lo ha mai negato”, scrive il quotidiano spagnolo.

VOCI INTER – “Nonostante tutto, Eden continua ad avere la fiducia assoluta del suo allenatore e, anche, quella del suo presidente, Florentino Pérez. Certo, tutto può cambiare se la risposta del giocatore non cambia radicalmente e se gli infortuni continuano a capitare così spesso. Da qualche settimana sono cominciate a circolare voci su una possibile offerta fatta dall’Inter per il mese di gennaio“, aggiunge lo stesso giornale sportivo.

Ma l’allenatore del Real non vorrebbe saperne perché resta convinto delle potenzialità dell’attaccante. “Non restano che due opzioni al giocatore: esplodere definitivamente in maglia Real o essere un fallimento”, conclude l’articolo.

(fonte: Sport.es)