Nel corso della conferenza stampa di oggi a Milanello, Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, ha parlato così della vittoria dello scudetto da parte dell'Inter: "Se ho sofferto la seconda stella dell'Inter? Non soffro mai, mi carica e mi dà più fame. Io e il Milan non guardiamo gli altri, lo fanno i perdenti: guardiamo a noi stessi. Questo non ci tocca, non ci fa soffrire: è una parola da perdente, non di uno competitivo. Qui parlate con un vincente, mi dà la carica per vincere di più".