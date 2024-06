Lautaro rinnova con l’Inter e festeggia l’aumento con un regalo prezioso ad Agustina

Un regalo prestigioso per festeggiare l'aumento

Lautaro Martinez ha già detto sì al rinnovo con la sua Inter. L'attaccante argentino firmerà in maniera ufficiale non appena sarà tornato dalla Copa America, nella quale è impegnato con la Nazionale argentina. Il Toro e il club di viale Liberazione si sono accordati per un contratto che scadrà nel 2029: l'argentino percepirà uno stipendio di 9 milioni annui netti più bonus.