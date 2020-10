IC Markets-Inter, cosa c’è dietro il mancato annuncio? La Consob oscura la piattaforma

IC Markets sembrava destinato a diventare sponsor di manica dell’Inter. L’annuncio però non è ancora arrivato e il motivo potrebbe essere emerso nel focus proposto da Calcio e Finanza. Come riportano i colleghi, la Consob ha ordinato negli ultimi giorni l’oscuramento in Italia di cinque siti web che sembra offrano abusivamente servizi finanziari.

Tra questi rientra anche quello di IC Markets. La piattaforma australiana con l’Inter aveva un accordo triennale con il club di viale della Liberazione. 4,5 milioni di euro, 4,8 milioni di euro e 5,0 milioni di euro (oltre a bonus, al raggiungimento di determinati risultati sportivi) per gli esercizi finanziari che terminano rispettivamente il 30 giugno 2021, 2022 e 2023.

“L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione”, si legge nel comunicato ufficiale riportato da Calcio e Finanza.