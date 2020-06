Parigi? No, Icardi e Wanda comprano casa in Piemonte: ecco il motivo

Fresco di trasferimento a titolo definitivo al PSG, Mauro Icardi ha subito messo a segno un nuovo investimento. Si tratta, come spiega la Gazzetta dello Sport, di una villa a Galliate, a una ventina di chilometri dall’aeroporto di Malpensa, a circa 50 da Milano. Posizione che favorirà i continui spostamenti (quasi sempre in jet privato) cui dovrà far fronte l’intera famiglia con Icardi. Il lavoro di Mauro a Parigi, gli impegni televisivi di Wanda a Roma e la scuola dei piccoli a Milano sono le variabili da tenere in considerazione.

Questo il dettaglio della villa: “Ampia, con l’indispensabile piscina. Immersa nel verde della Valle del Ticino, in località Sette Fontane, nel novarese. Ma soprattutto in posizione strategica. Da Galliate si arriva all’aeroporto in una ventina di minuti e, traffico permettendo, in meno di un’ora a Milano, dove gli Icardi hanno da poco preso possesso dell’attico a pochi passi dal Bosco Verticale. Un lussuoso appartamento comprato quando l’Inter sembrava una certezza per il futuro”, spiega la rosea.