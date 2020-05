Inter-Icardi, addio: ecco cosa manca per l’annuncio ufficiale. Parte dei soldi andranno su…

Mauro Icardi e l’Inter non sono mai stati così vicini a dirsi addio. Stavolta, però, l’addio sarà definitivo. Destinazione: Parigi. Tutte le parti sembrano convinte dell’operazione, siamo ai fatidici dettagli.

“Serve ancora qualche ora per la chiusura dell’affare col Psg, ma il sì non è in discussione e arriverà entro domenica, si sta trovando il modo di arrivare tramite bonus alla cifra dei 60 milioni. Magari parte dei quali l’Inter li reinvestirà per Matheus Cunha: il brasiliano, acquistato dall’Hertha Berlino per 18 milioni a gennaio, 21 anni giusto ieri, è un attaccante che Ausilio segue da tempo”, sottolinea la Gazzetta dello Sport.