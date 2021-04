Icardi, svolta inaspettata: “Mauro ha comunicato questo messaggio ad Al Khelaifi”

Sembrava scontato il futuro lontano da Parigi per Mauro Icardi: ma occhio alla svolta inaspettata, portata proprio dallo stesso giocatore

E' ancora tutto da scrivere il futuro di Mauro Icardi, che, fino a qualche giorno fa, sembrava essere ad un passo dall'addio dal PSG . Poi il gol al 94' contro il Saint-Etienne e la tripletta di ieri contro l'Angers, che possono aver cambiato davvero tutto per l'ex Inter. Scrive infatti Calciomercato.com: "Nonostante i segnali che arrivano da Parigi descrivono un'avventura arrivata ormai ai titoli di coda, Maurito non è così convinto di lasciare il Psg. Una comunicazione arrivata nei giorni scorsi anche al presidente Nasser Al-Khelaïfi.

La Juventus resta vigile su Icardi, Paratici può fare leva sugli ottimi rapporti con il suo entourage. E' previsto un contatto nei prossimi giorni per fare il punto della situazione. Il club bianconero non può permettersi di sborsare cifre folli per Maurito, complice le rigide regole imposte da un bilancio che attualmente vive una fase di stagnazione causa Covid. E nel quartier generale di via Druento si studia la migliore soluzione per regalare l'ex Inter a Pirlo. Una dolce ossessione a tinte bianconere", conclude il portale.