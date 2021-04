Mercato, deciso il futuro di Icardi: “Fonti vicine al PSG danno per scontato che…”

Il futuro del centravanti del PSG, secondo Tuttosport, che ha interpellato fonti vicine al club, sembra ormai scritto

Tuttosport, nella sua edizione odierna, dedica un lungo focus al futuro di Paulo Dybala, che potrebbe essere lontano dalla Juventus. Tra i tanti club sulla Joya, contrariamente a quanto scritto da altri media, il quotidiano non cita l'Inter, ma racconta di un possibile scambio con Parigi: "Siccome anche il prossimo sarà prevedibilmente un mercato fatto di scambi e affari creativi, le voci che nella capitale francese e dintorni crescono di giorno in giorno non meritano di essere trascurate. Tanto più se da fonti vicine al Psg si dà praticamente per scontata la partenza di Mauro Icardi: obiettivo più volte sfuggito alla Juventus, ma non tramontato. Il giro di cartellini in salsa argentina è un’opzione sempre più credibile, l’importante è che non sia considerata l’unica".