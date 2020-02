Inter, Icardi-PSG riscatto lontano. Real Madrid ipotesi fredda, Wanda vuole la Juventus

Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da scrivere. L’attaccante argentino, arivato la scorsa estate al Paris Saint-Germain in prestito con diritto di riscatto dall’Inter, dopo una prima parte di stagione più che positiva sta ora attraversando un periodo di difficoltà. Un periodo culminato con i 90 minuti trascorsi in panchina in occasione dell’ottavo di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund. Il riscatto da parte dei parigini, fissato a 70 milioni, sembra ora un’ipotesi più lontana, e Tuttosport rilancia la candidatura della Juventus:

“Una cifra che oggi i parigini sono tutt’altro convinti di pagare, con il Real Madrid alla finestra, pronto a inserire nella trattativa Luka Modric e il poco utilizzato Luka Jovic per ammorbidire la cifra. Una destinazione poco gradita però da Wanda Nara moglie e, al tempo stesso, agente di Maurito. Già Parigi le sembrava lontana, per l’unità della numerosa famiglia e per le sue aspirazioni televisive. Madrid non rientrerebbe nelle destinazioni gradite alla signora, che piuttosto apprezzerebbe una riapertura sul fronte Juventus“.