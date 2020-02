Champions League, le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-PSG: Icardi in panchina

Mauro Icardi non figura tra i titolari del Paris Saint-Germain di Thomas Tuchel per la partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League tra i parigini e il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park. L’allenatore tedesco, infatti, ha deciso di spedire in panchina l’attaccante argentino, in prestito al PSG ma di proprietà dell’Inter. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro; T. Hazard, Haaland, Sancho. All. Favre. A disposizione: Hitz, Dahoud, Schultz, Goetze, Akanji, Schmelzer, Reyna.

PSG (4-3-3): Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa; Verratti, Marquinhos, Gueye; Di Maria, Mbappé, Neymar. A disposizione: Rico, Kehrer, Cavani, Icardi, Sarabia, Draxler, Kouassi. All. Tuchel