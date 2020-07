Icardi: “PSG? Ho passato molto tempo all’Inter, volevo vincere titoli. Era importante per me…”

Intervenuto ai microfoni del JT del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, ex centravanti dell’Inter acquistato definitivamente dai francesi, ha parlato così della sua scelta di restare al Parco dei Principi: “Era importante per me fare un grande passo per la mia carriera. Ho 27 anni, ho passato molto tempo in Italia. Volevo venire in un club come il Paris Saint-Germain per vincere titoli e per arrivare ad un livello più alto. E’ per tutto questo che io ho voluto cambiare ed evolvermi nella mia carriera”.