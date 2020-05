CorSera – Icardi: il Covid19 costringe l’Inter allo sconto. Confermata la clausola ‘anti-Juve’

Icardi sta per diventare definitivamente il passato dell’Inter. Il giocatore, in prestito al PSG da settembre 2019, sta per essere riscattato. Piccolo sconto sul costo del cartellino: era stato fissato sui 70 mln. “L’emergenza coronavirus però ha costretto l’Inter ad applicare uno sconto ulteriore: vendere di questi tempi non è per nulla facile. Il Psg acquista così il giocatore per 50 milioni più 8 di bonus”, scrive il Corriere della Sera.

L’attaccante argentino aveva già definito il suo contratto quando è passato in prestito alla società parigina. 10 mln netti all’anno il suo stipendio fino al 2024. E una clausola: in caso il PSG dovesse vendere Maurito ad un club italiano, 10 mln in più finiranno nelle casse nerazzurre.

In più, aggiunge il Corsera: “La prossima cessione sarà quella di Lautaro al Barcellona, il primo acquisto Cavani dal Psg”. A prescindere dalle parole di Ausilio che ha detto l’esatto contrario.