Inter, ecco l’immagine chiara del nuovo logo. C’è di più: “Il leak proveniva da…”

C’è grande attesa tra i tifosi dell’Inter per il lancio del nuovo logo, che avverrà nel mese di marzo. Dopo il leak delle scorse settimane, arrivano nuove conferme dal noto portale FootyHeadlines, che ha dato ulteriori dettagli in merito allo stemma che sarà il simbolo del club nerazzurro: “Il nuovo logo è strettamente ispirato al design attuale, semplificando l’aspetto generale e posizionando le lettere I e M al centro. È circondato da uno spesso cerchio d’oro e presenta una stella sopra di esso. A differenza del design precedente, questo nuovo è monocromatico e appare in oro su sfondo nero”. Il portale è stato poi in grado “di confermare che l’immagine precedentemente svelata probabilmente proveniva da campioni di prodotto 2021-22 piuttosto che da un tweet Nike cancellato”.