Inter, 40 mln incassati da Gabigol e Politano: ecco plusvalenze e impatto a bilancio

L’Inter, in un giorno solo, incassa quasi 40 milioni di euro dalle cessioni di Gabigol al Flamengo e Politano al Napoli. La cessione di Gabigol è avvenuta a titolo definitivo per circa 16,5 milioni di euro, mentre Politano è passato al Napoli in prestito oneroso biennale da circa 2 milioni obbligo di riscatto fissato a circa 19 milioni.

Calcio e Finanza ha analizzato l’impatto a bilancio delle due operazioni.

“Nel dettaglio, Gabigol al 31 dicembre 2019 aveva a bilancio un valore pari a 12,8 milioni di euro, mentre Politano pari a 17,9. Le plusvalenze sarebbero quindi pari rispettivamente a circa 3,6 e 1,1 milioni di euro. Cifra alla quale si può aggiungere la cifra del prestito oneroso (2 milioni) relativamente a Politano, il risparmio dell’ammortamento (pari a circa 2,5 milioni ciascuno) per la seconda parte della stagione in corso e circa 1,5 milioni di stipendio lordo per la seconda parte di stagione relativamente al solo Politano.