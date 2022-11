Inter, dalle incognite all’abbondanza a centrocampo in poche settimane. Inzaghi…

L'infortunio di Marcelo Brozovic avrebbe potuto compromettere il cammino dell'Inter, come già successo in passato. Questa volta, invece, i nerazzurri sono riusciti a fare a meno del croato, trovando in Calhanoglu un degno sostituto: il turco è stato aiutato dal ritorno ad alti livelli di Barella, oltre che dal positivo inserimento nell'undici titolare di Mkhitaryan. Note positive in vista del nuovo anno, quando Inzaghi potrà contare su un reparto al completo, con un Asllani che sta dando segnali anche in Nazionale e con un Gagliardini in più.

Così scrive il Corriere dello Sport : "Un reparto esaltato, ieri, non solo da Çalhanoglu in fatto di impegni internazionali. Asllani ha concluso il test dell'Albania contro l'Armenia con una rete su rigore nel secondo tempo, dentro la vittoria 2-0 dell'amichevole. Un sabato di sorrisi, allora, per gli unici due interisti alle prese con gli impegni in nazionale. In quella zona di campo, Inzaghi, è passato dalle incognite all'abbondanza in poche settimane. Trovando immediatamente l'ideale sostituto di Brozovic, bloccatosi nella sosta di settembre, con un Çalhanoglu efficace e produttivo. Inserendo col tempo un Mkhitaryan di qualità, e ricavando dall'autunno interista un Barella mai così decisivo. Un concentrato di produttività e alternative, con vista su un gennaio in cui l'Inter dovrà dare subito risposte importanti".