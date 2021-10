Incredibile il designatore Rocchi: “Ieri arbitri ottimi. E se le partite sono così belle…”

Così il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, a Radio anch'io lo sport: "Sono veramente soddisfatto per la giornata di ieri"

"Sono veramente soddisfatto per la giornata di ieri: gli arbitri si sono comportati ottimamente. Stiamo assistendo a delle partite bellissime, se lo sono un po' del merito e' anche dei nostri arbitri. Quest'anno, indiscutibilmente, con il ritorno del pubblico negli stadi, il compito degli arbitri e' piu' difficile. Noi abbiamo fatto la scelta di investire sui giovani: ieri avevamo Mariani e Massa, che sono internazionali, ma restano comunque ragazzi in crescita, che non hanno l'esperienza di un Orsato".

"La Var ha portato benefici, come per tutte le cose nuove nel primo e secondo anno c'era molta soddisfazione perche' ha tolto tanti errori e portato piu' giustizia nel calcio. E' un meccanismo da oliare e che avra' tanto sviluppo, nel futuro avremo una Var diversa, la tecnologia e' in continua evoluzione - aggiunge Rocchi ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su Rai RadioUno - Voglio pero' che ci siano arbitri che decidano in campo, cio' e' una garanzia per tutti e giocatori e allenatori chiedono questo".