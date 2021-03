Inter, individuato l’Hakimi di sinistra: “Sogno di Conte, interesse già manifestato”

E' Robin Gosens il sogno di mercato di Antonio Conte e dell'Inter a sinistra: il prezzo, però, resta molto alto nonostante la scadenza 2022

Ivan Perisic si è preso con forza e continuità il posto da titolare sulla fascia sinistra, ma è chiaro come l'Inter cerchi un titolare di livello assoluto per il futuro per quel ruolo. E l'obiettivo, spiega Calciomercato.com, resta il vero e proprio sogno di Antonio Conte: " Robin Gosens è destinato ad essere anche la prossima estate uno dei calciatori più corteggiati del nostro campionato. Una delle chiavi del miracolo costruito da Percassi e Gasperini e che per questa ragione l'Atalanta ha stabilito una valutazione molto importante.

Se Hakimi è stato pagato dall'Inter 40 milioni di euro, oggi l'ex Heracles Almelo non può partire per una cifra inferiore. Certo, c'è un contratto che scade nel 2022 e che costringe la Dea a fare le necessarie considerazioni per non lasciarselo scappare a prezzo di saldo. Ma le manifestazioni di interesse di Juve, Inter e Manchester City possono creare le premesse per l'ennesima plusvalenza da sogno di casa Atalanta", scrive il portale.