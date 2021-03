Ecco perché Pif vuole l’Inter: “Sfida diretta a Psg e City, il principe ha un obiettivo”

Non mancano le voci che vogliono diversi fondi interessati a rilevare quote dell'Inter. Uno in particolare ha destato l'attenzione dei tifosi, il Public Investment Fund

Gianni Pampinella

Domani l'Inter è attesa da una gara non semplice contro l'Atalanta. Ma la squadra di Gasperini occupa una parte dei pensieri dei tifosi nerazzurri, perché il club sta giocando da diverse settimane soprattutto fuori dal campo. Mentre la trattativa tra Suning e Bc Partners sembra essersi al momento cristallizzata, non mancano le voci che vogliono diversi fondi interessati a rilevare quote dell'Inter. Uno in particolare ha destato l'attenzione dei tifosi, il Public Investment Fund (PIF), il fondo di investimento sovrano che fa capo direttamente a Mohammad bin Salman.

Calcio e Finanza prova a chiarire i motivi che spingerebbero i sauditi a voler comprare l’Inter.

"L’obiettivo è sfruttare l’immensa liquidità del Paese, quasi totalmente legata all’esportazione del petrolio, per diversificare gli investimenti. Investimenti sul territorio, per rendere l’Arabia Saudita una nuova meta per diverse categorie di turisti, ma anche investimenti nell’economia dello sport in generale. La possibilità di investire nell’Inter, legando il nome Saudi alla società nerazzurra, rappresenta quindi un’occasione unica, funzionale agli obiettivi e agli interessi del principe e del Regno".

"Fino a questo momento è stata una gara tra due Paesi, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti, dalla quale lo Stato più influente della regione è rimasto del tutto tagliato fuori. Ed è chiaro che al principe tutto questo non possa andare bene".

"Vediamo il PSG e pensiamo al Qatar, vediamo il City e pensiamo agli Emirati. Arabia Saudita? Ancora niente. L’obiettivo di Bin Salman, anche in una logica di competizione regionale, è invertire questa tendenza, e il calcio è chiaramente uno strumento potentissimo a riguardo. Ed ecco che arriva l’occasione Inter, che potrebbe diventare il primo passo per competere con Doha, Dubai e Abu Dhabi. Forte della disponibilità di uno dei fondi sovrani più ricchi del mondo".

