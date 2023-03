GdS – Infortunio Bastoni, niente Juve e poi nuovi esami: il suo rientro…

Niente Juventus per Alessandro Bastoni. Il difensore, fermatosi contro il Porto, salterà l’ultima sfida dell’Inter pre-sosta

Niente Juventus per Alessandro Bastoni . Il difensore, fermatosi con il Porto, salterà l’ultima sfida dell’Inter pre-sosta. Gli esami odierni hanno evidenziato una ‘distrazione ai flessori della coscia’, si legge sul comunicato. Ecco cosa filtra sul rientro del centrale nerazzurro dal sito della Gazzetta.

Bastoni, i tempi di recupero

“Nel comunicato ufficiale si spiega che le condizioni di Bastoni saranno rivalutate "la prossima settimana". Confermando che Inzaghi dovrà trovare un'altra soluzione per il posticipo di Serie A di domenica sera, Inter-Juventus. È ancora presto per ipotizzare con relativa precisione una data di rientro - e per questo la situazione sarà monitorata di frequente -, ma con un pizzico di fortuna i nerazzurri potrebbero puntare a riavere il difensore tra due settimane: la pausa del campionato è da questo punto di vista una boccata d'ossigeno.