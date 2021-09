Inter, Sanchez pronto a tornare in gruppo. Ieri visitato da Volpi. La convocazione…

Il cileno ha dovuto lottare con un infortunio al polpaccio che lo ha messo ko in Copa America ma è pronto per allenarsi con i compagni

L'infortunio al polpaccio che si era procurato a luglio in Copa America non gli ha permesso di esserci nelle prime due gare della stagione. Ma ora Alexis Sanchez è pronto a riprendersi l'Inter. Il giocatore ieri era ad Appiano Gentile nonostante Inzaghi avesse dato a tutti un giorno libero. Il dottor Volpi ha potuto visitarlo dopo una settimana di lavoro personalizzato, anche sul campo, e dopo le terapie specialistiche seguite a Barcellona nella clinica del professor Cugat.

Il recupero dell'attaccante cileno, spiega Tuttosport, procede bene e nei prossimi giorni potrà tornare ad allenarsi in gruppo. Ancora da capire se sarà convocato già per la gara con la Samp o se Inzaghi lo conserverà per la gara del 15 settembre, a San Siro, contro il Real Madrid.