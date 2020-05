Il Barcellona non molla la presa per Lautaro, anzi rilancia ogni giorno per arrivare all’attaccante dell’Inter. Non c’è ancora un accordo tra i due club, ma secondo quanto riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà a Sportitalia il club blaugrana avrebbe trovato un accordo col giocatore.

“Offerta di ingaggio di 13 milioni netti più bonus a salire. Può arrivare a 15 dopo due anni. L’entourage ha accettato e ha chiesto al Barcellona di trovare accordo con Inter”.