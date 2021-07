Inghilterra, l’incidente di Eriksen spinge un ragazzino a raccogliere fondi per un defibrillatore

Il bel gesto del piccolo Ralph: "Farò un giro in bicicletta sponsorizzato di 10 miglia per raccogliere fondi"

Ralph Bowden, giovane scolaro del Regno Unito, è destinato a far parlare di sé. Anni fa suo padre è quasi morto a causa di un arresto cardiaco e, dopo aver visto quanto accaduto anche a Christian Eriksen, ha deciso di fare un gesto importante per sensibilizzare la gente sul tema. Ralph, spiega a theargus.uk, farà un giro in bicicletta sponsorizzato di 10 miglia in onore del centrocampista che indossa il numero 10 per la squadra nazionale danese. L'intento è quello di raccogliere fondi per un defibrillatore da installare nella sua scuola a Woodlands Lane, Chichester. "Volevo fare questo giro in bicicletta per quello che è successo a mio padre e a Christian Eriksen. C'è il personale e tante persone nella mia scuola e voglio che tutti siano al sicuro. Sarà abbastanza difficile pedalare per 10 miglia, ma spero che questo incoraggi le persone a donare dei soldi", ha detto.