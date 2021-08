Addio al Napoli? Insigne ai compagni: “Sì, è vero”. Le due strade dell’Inter

Potrebbe succedere adesso o a gennaio ma l'attaccante del club partenopeo ha confessato nello spogliatoio di considerare l'addio

Ai suoi compagni non ha voluto nascondere la verità e ha subito detto che c'era «La possibilità di andare via». Potrebbe andare via ora o a gennaio e lui è di fronte ad una scelta sul suo presente e sul suo futuro.

Stando a quanto scrive il quotidiano sportivo, ci sono altre due strade che l'Inter ha scelto di percorrere, "una amicale e l'altra più legale". Per avere Insigne il prossimo passo è chiamare De Laurentiis. Il Napoli ha già fatto sapere che il calciatore non si muove senza almeno 30 mln. Ma è in scadenza a fine stagione. Per questo la cifra viene considerata troppo alta. L’Inter si sarebbe spinta sino a 15 milioni più Alexis Sanchez ma l'ingaggio del cileno è fuori dagli standard del Napoli. A Spalletti piace Vecino, a Inzaghi serve e del giocatore uruguaiano non verrebbe fatta un'iper-valutazione. A Insigne l'Inter farebbe un contratto di cinque anni a 6 mln. Il Napoli preferirebbe solo cash ma ci sono i margini per mettere a punto la trattativa.