Sky – Inter, secondo attaccante: tanti nomi ma nessuna trattativa in corso

Il club nerazzurro ha diverse idee per l'attacco ma al momento nessun affondo sul secondo giocatore che arriverà dopo Dzeko

Fatto Dzeko l'Inter deve pensare al suo secondo attaccante. Marotta e Ausilio stanno facendo varie ipotesi in merito. Secondo Skysport sono stati presi in considerazione diversi nomi, ma su nessuno al momento c'è stato l'affondo.

C'è quella che porta a Zapata . L'atalantino è un calciatore completamente diverso rispetto a Insigne a riprova del fatto che sono diversi i profili presi in considerazione. E sono stati fatti su di lui ragionamenti. Ma fino a che Gasperini non avrà un sostituto il calciatore colombiano non partirà. Era Abraham il calciatore individuato per sostituirlo. Ma ci sono Roma e Arsenal.

Correa non è ancora un discorso così caldo, secondo quanto risulta al canale satellitare. Si tratta di un'idea ma non sarebbe iniziata una trattativa vera e propria per l'argentino. C'è anche il nome di Scamacca, anche in questo caso l'Inter non ha affondato. Tanti nomi per il secondo attaccante nerazzurro "ma nessuno di questi nomi è vicino".