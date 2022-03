Inter 2022/23, c’è una grossa necessità: “I dirigenti vogliono questa pedina”

Ruotare gli uomini permette di arrivare a inizio marzo con più energie rispetto a quelle attuali. Adesso però bisogna fare di necessità virtù

L'Inter deve uscire dal periodo complicato e per farlo non ha altra scelta se non quella di prendersi i tre punti contro la Salernitana stasera. Ma perché nelle ultime settimane i nerazzurri hanno fatto fatica? Lo spiega il Corriere dello Sport: "Perché se è vero che il problema è la produttività offensiva, arenatasi da 403', è innegabile che negli ultimi match, comprese Champions e Coppa Italia, il gioco sia fluito più lentamente. Sono stati bravi gli allenatori avversari a mettere pressione su Brozovic, a costringerlo a correre (e dunque a bruciare energie) per ricevere la palla.