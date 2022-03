Mercato, l’Inter ha solo un nome in testa: “E’ convinta in tutto e per tutto”

Il club nerazzurro ha scelto il suo obiettivo primario sul mercato e non ha alcun dubbio in merito: ecco chi è

Nel corso del suo podcast Here We Go, Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto sulle principali trattative in casa Inter, soprattutto in entrata, soffermandosi principalmente sull'obiettivo primario in difesa: "Non c'è Christensen o un altro difensore: il giocatore su cui il club sta lavorando è Gleison Bremer. La dirigenza è convinta sul punto di vista tecnico, tattico e mentale: bisogna trovare gli accordi economici. Non farei cifre oggi: la società sta lavorando sull'operazione ma non è un discorso ancora chiuso. Il rischio è che possa arrivare un club straniero ma Bremer è la priorità dell'Inter".