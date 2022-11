GdS – Inter, troppe occasioni sprecate: al 43′ lo sperpero più clamoroso

Tra le diverse cose che non hanno funzionato ieri sera c'è sicuramente lo scarso cinismo sotto porta. L'Inter ha costruito tanto, soprattutto nel primo tempo, senza però riuscire a concretizzare. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "L’Inter il suo senso tattico ce l’ha e fa la partita, ma ha la colpa di accontentarsi del dominio e di una buona circolazione senza esasperare la pressione e senza strozzare la partita che ha preso per il collo. Lucida la regia di Calhanoglu, ancora una volta tra i migliori Dimarco, propositivo Barella, pronto a farsi trovare Lautaro, ma tre occasioni lasciate sul prato sono troppe. Minuto 5: Lautaro calcia a lato con la porta in faccia.