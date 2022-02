Inter, 6 gol subiti con gli ultimi 15 tiri: dato peggiore tra le big di tutta Europa

Nelle ultime 4 partite di campionato, l'Inter ha registrato il peggiore score di tiri subiti nello specchio della porta/gol subiti

Per i nerazzurri, il dato inquietante di 6 gol subiti su 15 tiri in porta. Un dato su cui riflettere e che evidentemente evidenzia un problema di rendimento non solo del pacchetto difensivo ma anche di Samir Handanovic, finito nell'occhio del ciclone dopo Inter-Sassuolo.