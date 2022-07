Inter, boom da 40 mila! Abbonamenti esauriti: aperta la lista d’attesa

Un vero e proprio boom da 40mila abbonamenti in casa Inter. Tutti venduti, più o meno la stessa cifra del 2019/20

Alessandro Cosattini

Un vero e proprio boom da 40mila abbonamenti in casa Inter. Tutti venduti, più o meno la stessa cifra del 2019/20, l’ultima stagione pre-pandemia. I prezzi erano da 269 euro per l’intera stagione in curva a 2550 euro delle poltroncine rosse centrali (le più esclusive). Tutti esauriti e il 20 agosto si punta al sold out a San Siro contro lo Spezia. Lo fa sapere La Gazzetta dello Sport, che parla anche delle prossime fasi di vendita.

“Da adesso chi vorrà vedere le partite del San Siro nerazzurro, dovrà comprare di volta in volta i biglietti e non sarà sempre facile strapparne uno visto questo entusiasmo galoppante. Il Meazza dovrebbe essere comunque quasi sempre pieno per accompagnare il tentativo di riscossa di Simone Inzaghi che ha il nuovo ariete Romelu Lukaku per buttare giù ogni porta. Negli ultimi giorni i centralini dell’Inter sono tornati a impazzire più o meno come nei primi giorni della campagna: in tanti volevano raccogliere le ultime briciole. Del resto, si era aperta la vendita libera il 20 giugno e dal 5 luglio l’Inter aveva pure offerto tessere aggiuntive al terzo anello verde, aggiungendo al pacchetto anche l’accesso a “G ALL”, la Gazzetta in tutti i suoi contenuti digitali. Circa 35 mila posti erano stati comunque riservati subito ai tifosi “tradizionali”, mentre il resto è andato poi via alla voce sponsor e aziende.

Qua e là qualcuno è stato comunque costretto a rinunciare, come naturale che sia: per questo dall’11 giugno il tifoso in agguanto ha attinto a una “waiting list”, una lista d’attesa composta da circa 5mila tifosi che nel 2019-20 non erano riusciti a comprare. E questa stessa eventualità sarà ripetuta di nuovo: anche per l’anno prossimo ci sarà una seconda chance per i ritardatari della prima ora”, si legge. Come da comunicazione dell’Inter stessa.