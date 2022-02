Inter, il retroscena: “Accarezzata la possibilità di prendere questo nome a gennaio”

Marotta e Ausilio hanno accarezzato, anche solo per un giorno, la possibilità di portare questo nome subito a Milano un mese fa

E' ormai chiaro a tutti come sia Gianluca Scamacca il nome individuato dall'Inter per l'attacco del futuro. Il classe '99 del Sassuolo è infatti l'obiettivo numero uno del club nerazzurro, che in estate affonderà definitivamente per portarlo ad Appiano. Ma sul centravanti c'è un retroscena raccontato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Marotta e Ausilio hanno da tempo individuato in Gianluca Scamacca il primo obiettivo per la prossima stagione.