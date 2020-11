Inter, spunta voce clamorosa di un accordo con Conte: “Non è vera e non accadrà”

Il futuro di Antonio Conte è tornato tema di grande attualità dopo la brutta sconfitta dell’Inter contro il Real Madrid in Champions League. In questo momento, però, non è all’ordine del giorno un eventuale esonero per il tecnico nerazzurro. Ma si moltiplicano le voci, alcune piuttosto fantasiose.

“Negli scorsi mesi si è fantasticato di un accordo secondo cui Conte, in caso di risultati sportivi modesti, si farebbe da parte a fine campionato con una buonuscita. Non è vero. E l’allenatore in qualche modo lo fa presente, quando dice: «Abbiamo sentito troppo la gara col Real. A gestirci meglio ci aiuterà solo il tempo». Tempo che è denaro. Nel suo caso, tantissimo“, sottolinea Repubblica.

Conte è e resta l’allenatore dell’Inter.